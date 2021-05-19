新冠肺炎疫情在印度爆發，許多地區醫療系統癱瘓、醫護人員不足，導致很多確診患者無法得到治療，甚至連隔離的地方都找不到。印度一名18歲學生近日確診新冠肺炎，因為沒有合適的隔離處所，又不想傳染給家人，居然突發奇想，在樹上鋪設竹床，「自我隔離」了11天才下來。

事後希瓦被轉移到離家約7公里的隔離中心。(影片來源/YouTube/ThePrint)

根據印度媒體《ThePrint》報導，居住在泰倫加納邦（Telangana）納爾貢達（Nalagonda）的18歲學生希瓦（Shiva），在本月4日新冠肺炎檢測結果呈陽性，並且有一些輕微的症狀，村莊裡的志工建議他待在家隔離，但因為生活條件不允許，住家附近又沒有隔離中心，為了不傳染給家人，希瓦竟突發奇想，在家旁邊的大樹上鋪設竹床，展開「自我隔離」。

在隔離期間，希瓦大部分都靠著滑手機度過，平時的三餐和生活用品都是由家人透過繩索和小籃子送上去，此外家裡的廁所只有一間，還建在室內，因此他如果有生理需求，都會在日落後前往田野解決。希瓦的母親透露，自己和丈夫都是日薪工人，「我兒子明白，如果我們感染了，一家人就很難在沒有收入的情況下生存」。

隨著消息傳開來，警方也得知了希瓦的故事，在他自我隔離第11天後前往他家，將希瓦轉移到幾天前才被改為隔離中心的旅館中，隨後他也二度進行新冠肺炎檢測，所幸結果呈現陰性，希瓦終於能夠返回家中，「我很開心可以和家人重聚，尤其是知道他們都沒有因為我生病」。