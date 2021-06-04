美國SpaceX於台灣時間今（4日）凌晨1時29分發射「獵鷹9號」火箭，展開第22次飛往國際太空站的補給任務。不過值得注意的是，這次飛行還載有兩種來自地球的神秘嬌客，一種是會在黑暗中發光的短尾烏賊，另一種則為生存力極強的水熊蟲。

綜合外媒報導，獵鷹9號火箭（Falcon 9）本次搭載的貨品重達7,300磅（約3311公斤），除了蘋果、番茄、檸檬等水果之外，還包括太陽能板和大量科學研究設備，其中最特別的是，還有128隻短尾烏賊以及5000隻水熊蟲，也被送上太空。

🚀 Good news – it is officially launch day!



🐉 Tune in starting at 1 p.m. ET for LIVE coverage of @SpaceX’s 22nd cargo resupply mission to the @Space_Station. Liftoff is targeted for 1:29 p.m. ET: https://t.co/TXVHZqY3lP pic.twitter.com/Htzleet0pd — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) June 3, 2021

事實上，短尾烏賊上太空是美國太空總署（NASA）一項名為「UMAMI」的實驗，目的是了解在微重力環境下，動物與共生微生物之間的相互作用，實驗首席研究員佛斯特（Jamie Foster）表示，「包括人類在內的動物，都是依靠微生物來維持健康的消化和免疫系統，但我們並不完全了解太空飛行會如何改變這些原本有益的相互作用。」此外，短尾烏賊擁有特殊的發光器官，有助於研究人員進一步觀測。

Nasa to launch baby squid to International Space Station https://t.co/TrM92rLnrM — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2021

至於水熊蟲這類的微小生物，以耐受極端環境的能力聞名，甚至能在真空狀態下正常產卵，可謂「地表最強生物」，因此成為此次研究的首選，研究員布斯比（Thomas Boothby）表示，「太空飛行對於包括人類在內的生物而言，極具挑戰，我們希望了解水熊蟲這類緩步動物是如何在這些環境生存和繁衍，以及人類是否能從中學習到保護太空人的新知識。」