活化石「腔棘魚」又被稱作四腿魚，原以為腔棘魚與恐龍一起滅絕，直到1938年漁民於南非發現牠的蹤影，才知道腔棘魚並未滅絕，近日科學家對其標本進行年齡鑑定，發現生活於深海的腔棘魚，壽命竟可達約100年。

綜合外媒報導，法國海洋開發研究院(IFREMER)海洋生物學家馬埃(Kelig Mahe)提到，1977年科學家對非洲腔棘魚博物館內12個腔棘魚標本進行研究，以其體型推斷腔棘魚屬生長速度最快的魚類，認為牠們的平均壽命為20年，近日馬埃帶領科學團隊改以新技術研究，獲得全新的答案。

馬埃對巴黎國家自然歷史博物館內27個腔棘魚標本再次進行研究，這些標本於1954年至1991年間捕獲，其中包括一個幼魚和兩個胚胎，並改用偏振光顯微鏡，檢測累積在魚鱗上的生長環，發現腔棘魚壽命是原本認為的5倍，大約可活100年，這也意味腔棘魚是海洋中新陳代謝最緩慢的動物之一。

不僅如此，另外也發現雌性腔棘魚懷孕期高達5年，是目前所知動物懷孕期最長的，而腔棘魚主要生活於200至800公尺深海裡，現存腔棘魚為印尼腔棘魚和西印度洋腔棘魚(非洲腔棘魚)，由於印尼腔棘魚為極度瀕危的物種，因此這次份研究以西印度洋腔棘魚為主。

不過也有科學家持不同看法，俄勒岡魚類和野生動物專家特威利格(Mark Terwilliger)指出，魚鱗會隨動物年齡增長而脫落、重新生長，因此以魚鱗作為年齡依據準確性仍是未知數，不過能夠肯定的是，腔棘魚是生長緩慢的深海魚。而馬埃事後表示，腔棘魚對任何騷動都特別敏感，之後將研究氣候變化導致海洋變暖，是否會影響腔棘魚。