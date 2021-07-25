有生理需求是一種正常現象，但有時竟也可能帶來生命危險！日本一名男子每天都會「DIY」好幾次，不過去年某天，他剛DIY結束就突然感覺到一陣「雷劈式」的頭痛，甚至還開始嘔吐，嚇得他立刻到醫院求診，經醫生檢查後發現他腦血管破裂導致中風，差一點就丟了性命。

根據《每日郵報》報導，日本Masahiro Oomura博士和同事近日在《中風與腦血管疾病期刊（Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease）》發表一份病歷報告，日本一名51歲男子每天都會DIY好幾次，然而去年某天這個習慣卻差點要了他的性命。

事發當時男子剛DIY結束，頭卻突然痛到像是遭到雷劈，隨後還開始嘔吐，這突如其來的反常現象讓男子非常害怕，急忙前往名古屋市立大學醫院就診。經過醫生檢查後發現他血壓很低，還失去了方向感，疑似是中風的跡象，於是立刻替他安排電腦斷層掃描，結果顯示他出現「蜘蛛膜下腔出血（SAH）」，這是一種腦部血管破裂的中風類型，嚴重可能致命，所幸男子在接受治療後慢慢康復，住院2周就順利出院。

對此英國國民保健署（NHS）指出，有很多消耗體力的活動都可能引起腦出血，像是舉重物、性行為、咳嗽，甚至是上廁所；而國王學院醫院（King's College Hospital）NHS基金會的腦血管神經外科顧問沃爾什（Daniel Walsh）表示，導致患者中風的腦動脈瘤破裂被認為和血壓突然升高有關，而這正好就是性行為典型的特徵，不過沃爾什也聲明，「如果想預防蜘蛛膜下腔出血，避免抽菸、服用娛樂性藥物，並聽從醫生指示控制血壓，比起戒除任何性行為更加有效」。