英國一對夫妻日前買下一棟擁有500年歷史的老房，豈料進行翻新時，發現臥室頻頻傳出惡臭，但卻始終找不到來源，直到掀開地毯後發現，底下竟有一個人孔蓋，打開後才發現臥室下面就是排水管線，上面還漂浮著糞便，讓他們看了相當傻眼。

根據《太陽報》報導，女網友坎迪（Candy Rain Salon）與丈夫買下一棟擁有500年歷史的老房子，近日進行翻新整修時，發現臥室頻頻飄出惡臭味，讓他們感到相當不解，之後發現味道似乎從地毯下傳出來的，因此他們便打算掀起地毯，才意識到地毯竟被黏在地板上。

夫妻倆順利掀開地毯後，發現底下竟有一個人孔蓋，他們打開蓋子後，一陣惡臭衝了出來，才驚覺底下竟是排水管線，裡面已嚴重生鏽，甚至佈滿蜘蛛網及穢物，坎迪表示，「原來我們一直睡在污水管上面，我們的腳下漂浮著糞便啊！我想我們目前應該先不會更動管線，等有多餘的錢再說」。

坎迪也透露，這棟房子已長達10年未使用，30年前被建成辦公室，因此其中一間房間有多達7個馬桶，由於他們購買前並未對房子進行調查，因此也不知道臥室底下就是排水管線，房子雖然歷史悠久，但仍非常乾淨，他們附近也沒有鄰居。而坎迪也將此事分享至抖音，影片累積320萬觀看次數，不少人都驚呼不可思議，還有人說「我是停止呼吸看完影片的」。