美國一名43歲男子沃金（David Werking）去年12月控告父母擅自丟掉自己珍藏多年的謎片、雜誌、情趣用品等色情收藏，近日聯邦地方法院發布裁決，下令沃金的父母要賠給兒子30441美元（約新台幣85萬元）。

綜合外媒報導，沃金離婚後先搬到父母位於密西根州格蘭德港市（Grand Haven）的家中暫住10個月，接著遷往印第安納州的蒙夕市（Muncie Indiana），不過當他搬家後，自己暫放在父母家的色情收藏，竟然在未被告知的情況下全數丟棄，他的父親在電子郵件上寫道，「老實說我處理掉這些東西，是幫你一個大忙，不管你信不信，我之所以銷毀，其中一個原因是為了你的心理健康」。

沃金得知自己的色情收藏全被父母丟棄後，氣得一狀告上法院，指控父母擅自丟掉他珍藏多年的12箱色情雜誌、影片和2箱情趣用品，其中包括1600部謎片，有些甚至是絕版品。沃金認為父母無權私自將自己的珍藏丟棄，憤而提出求償。

如今全案經過8個月審判，密西根州地方法官做出裁決，判定沃金父母須賠償兒子30441美元（約新台幣85萬元），此外他們還須另外支付對方委任律師的費用14519美元（約新台幣40.5萬元）。