女性生理期時，除了衛生棉、月亮杯之外，也有不少人選擇使用衛生棉條，將其直接放置陰道口。澳洲一名24歲女子回憶，16歲時每逢生理期就要用上雙份衛生棉條，讓她一直懷疑這樣是否正常，直到鼓起勇氣詢問母親後，才驚覺事情不單純，就醫檢查更得知自己罹患罕見疾病，陰道被「一分為二」。

綜合外媒報導，澳洲新南威爾斯省24歲女子蒂伊．巴爾雷特（Tee Bartlett）近日在社群平台上分享自己16歲時，第一次遇到生理期的情況，也是那一年得知自己是先天罕病患者。

蒂伊回憶，當時正好和好友及母親同桌聊天，她隨口問說「衛生棉條應該放左邊的陰道還是右邊的？」問題一出，好友和母親都傻眼了，因為正常情況下陰道只有一個，何來左右之分。

事後蒂伊和母親到處求醫，最終被診斷出患有先天性罕見疾病「陰道隔」（vaginal septum），陰道被一分為二，這也是為什麼，蒂伊會搞不清楚棉條應該置放在哪一邊的陰道口。

對此，婦產科醫師解釋，當女性生殖系統發育不全就會發生這種情況，但醫師也警告，蒂伊的雙陰道可能會使性交和分娩變得困難，並有潛在危險，最終蒂伊在17歲時進行手術，將陰道隔切除。