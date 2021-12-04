俄國遠東地區斯雷德尼亞灣有一座「鯨魚監獄」，曾一度囚禁近百隻鯨魚，主要運到水族館表演娛人，而此事曝光後，也引來國際撻伐，動保團體發起示威抗議，鯨魚監獄最終敵不過壓力，於2019年釋放鯨魚，而如今監獄也已完全被拆除，動保人士開心的表示「早就該這麼做了」。

綜合外媒報導，遠東地區斯雷德尼亞灣（Srednyaya Bay）的「鯨魚監獄」，在2018年關了近100頭鯨魚，擠在狹小的空間裡，周圍還有人員巡邏監控，監獄底下則用漁網網住，而這些鯨魚都是被4間漁業公司捕捉，根據國際法，可因科學或教育目的捕捉鯨魚，但這4間公司捕捉鯨魚是為了出售給水族館和海洋公園，屬非法行為。

鯨魚監獄的畫面曝光後，當時引發國際撻伐，動保團體與環保組織發起示威，表達強烈抗議後，這群鯨魚最終在2019年被釋放，近日俄國遠東地區的檢察署發表聲明，「為了防止非法豢養海生動物，已拆除浮動結構物」，鯨魚監獄的部分建築結構拆除後，被送往一家造船廠，以目前狀況來看，鯨魚監獄已無法圈養鯨魚。

率領反對鯨魚監獄運動的非政府組織庫頁島觀察（Sakhalin Watch）負責人利辛（Dmitry Lisitsyn）對此表示，「早就該這麼做了，我們付出很多的努力，就是要鯨魚監獄關閉，並釋放鯨魚」，而當時關了77條白鯨及虎鯨等，目前都已回到野外，不過野放過程中一度遇到問題，多數年幼的鯨類一開始難以適應野外生活。

利辛表示，此設施是俄國唯一已知的鯨魚監獄，但該國還有其他地方將大型海生動物關在惡劣環境中，再送往海洋館表演，而斯雷德尼亞灣囚禁的鯨魚，大多都是送往大陸的水族館。