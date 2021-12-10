英國下級法院法官今年稍早駁回引渡揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑至美國受審的請求，美方隨後提出上訴，美國政府今天贏得上訴。

美國引渡亞桑傑（Julian Assange）至美國後，他將面對多項刑事罪名，包括間諜罪以及密謀駭入政府電腦等。英國下級法院法官今年1月以50歲的亞桑傑在美國司法體制內有自殺風險為由，駁回美方的引渡申請。

法新社報導，亞桑傑因2010年維基解密釋出美國軍方機密檔案而遭美方通緝，檔案詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動。

在10月的2天聽審中，美方律師主張，其他專家證據顯示亞桑傑沒有自殺風險，但先前的英國法官卻忽略那項證據的重要性。

美方也向法庭保證，亞桑傑不會被懲罰性單獨囚禁在美國聯邦超高度安全管理監獄（Supermax Prison），而是會得到適當對待。

倫敦高等法院2名上訴法官接納美方保證，相信亞桑傑在審判前或被定罪後，都不會面臨最嚴酷處置。

法官表示，前述結論能夠充分認定，這起上訴對美國有利。

本案將發回下級法院重審。但亞桑傑的伴侶莫里斯（Stella Moris）表示，將會在第一時間就這項裁決提起上訴。

美國政府先前表示，亞桑傑因維基解密釋出50萬份機密檔案，面臨相關18項控罪。若遭美國引渡、審判和定罪，他可能面臨最高175年徒刑。