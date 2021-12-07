英國一名少女日前和父親一起外出尋寶，未料竟在地底下挖出一把來自青銅器時代的斧頭，讓2人都相當興奮開心，少女表示，如果未來因此得到一筆獎金，她將會和地主平分，並用剩下的錢購買一把挖寶用的小鏟子。

Hertfordshire Bronze Age axe hoard found by girl detectorist https://t.co/UF7miwNamx — BBC News (UK) (@BBCNews) November 24, 2021

根據《CNN》報導，13歲女孩米莉（Milly）日前和愛好金屬探測的父親，一起到赫特福德郡（Hertfordshire）羅斯頓（Royston）的一處田地尋寶，米莉透露自己最近才開始接觸金屬探測，這是她和父親第3次同行，所以還不太清楚自己在做些什麼，當天她發現金屬探測儀收到訊號時，就立刻呼喚父親過來挖掘，沒想到卻挖出一個不明物體。

父親看見這個不明物體還開玩笑地說，這可能是一把斧頭，沒想到它居然真的是一把來自於西元前1300年、青銅器時代的斧頭。父女倆大約挖出了20件文物後，就暫時停止挖掘，保持遺址原樣不動，並聯繫考古學家隔天前來繼續挖掘，最後共發現65件文物，並全數被送往倫敦大英博物館。

米莉接受採訪時表示，如果之後自己因為挖到寶而獲得酬勞，她將會和地主平分這筆獎金，並用剩下來的錢添購挖寶用的小鏟子。米莉的母親則說，父女倆原本的目標是挖出黃金，雖然最後這個心願沒有達成，但他們仍擁有絕佳的運氣，「他們帶來了讓人愉悅的好消息，而不是最近總會聽到令人沮喪的消息，這真的太棒了」。