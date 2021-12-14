義大利多洛米蒂山脈的陡峭山壁上，鑲嵌著一間神祕的小屋，據悉它建造於第一次世界大戰期間，距今有100多年歷史，由於當地環境惡劣、難以抵達，因此小屋又有「世界最孤獨房子」的稱號，如今由於氣候影響，小屋的屋頂已經塌陷，不再供登山客使用。

跟據《太陽報》報導，這座小屋名為「Buffa di Perrero」，坐落於多洛米蒂山脈（Dolomite Mountains）9000英尺（約2743公尺），且「鑲嵌」在陡峭的岩壁之中，據信它被建造於第一次世界大戰期間，距今已有100多年歷史，因此有著「世界最孤獨房子」的稱號。

屋子的牆壁以磚頭砌成，還有傾斜的屋頂、4扇窗，屋內則擺放了一組木頭椅子，報導指出，當時義大利士兵在崎嶇的地形上和匈牙利士兵作戰，於是蓋了這間避難所當作暫時休息、存放補給物品以及戰事防守的基地。

由於「Buffa di Perrero」所處的位置偏僻、地形崎嶇、難以抵達，所以不少人對於建材、家具搬運以及建造房子的方式感到非常困惑，更令人難以置信的是，目前只有通過繩梯或臨時纜車才有辦法抵達這間小屋，若是有攀爬者想要挑戰，也需要具備高水準的身體素質才有可能。

但小屋受到當地惡劣氣候的影響，屋頂已經塌陷，而登山客也因此無法再使用小屋。