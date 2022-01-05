美國紐澤西州一名老婦日前將垃圾放於自家門口，豈料吸引2隻野熊的注意，而老婦飼養的寵物犬見狀，連忙上前追趕，惹得其中一隻熊不開心，直接把寵物犬拖進森林裡，老婦發現後也不顧自身安危，衝上前與野熊打鬥，但最終還是無法阻止悲劇發生。

根據當地媒體報導，居住在紐澤西州斯巴達鎮（Sparta）一名81歲老婦，日前將垃圾整包放在門外，豈料竟引來2隻成年野熊，在垃圾袋裡翻找食物，老婦養的2隻寵物犬發現後，趕緊上前驅趕，其中一隻野熊被嚇得急忙跑進森林，但另外一隻熊則留在原地，牠被狗吠後似乎很不悅，便與寵物犬大戰。

未料，野熊竟咬住其中一條西班牙獵犬，試圖將牠拖進森林裡，老婦發現後徒手與熊搏鬥，一邊尖叫一邊跑向猛獸，希望以音量嚇跑對方，可惜未發揮作用，野熊咬傷老婦後便拖狗進樹林，警方接獲通報後，最終在森林裡找到受重傷的西班牙獵犬，隨即送往獸醫院救治，但最終仍回天乏術。

而老婦頭部與右腿都受傷，也被送往醫院進行治療，手術後並無大礙，不過對於愛犬的過世，感到非常難過，所幸她養的另一條史賓格犬（English Springer Spaniel）並未受傷。新澤西州環境保護部發言人哈伊納（Larry Hajna）表示，野熊已出現侵略行為，造成公共威脅，若順利逮到牠，將會進行安樂死。