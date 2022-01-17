一名24歲女網友透露，因為家裡經濟困難又欠債，因此決定從事八大行業，盡快將債務還掉，但因為第一次上班沒經驗，狂被客人打槍，讓她相當沮喪，又不知道能跟誰吐苦水，只好PO網宣洩情緒。貼文一出，便釣出「資深學姐」戰術指導，詳細又精闢的內容讓全場直呼好專業！

原PO日前在《Dcard》PO文指出，原本在餐飲業上班，月薪4萬元左右，「但因為家裡經濟困難又欠債，才試著跨出做八大的勇氣，想說能不能把債務還掉…」第一天入職時，酒店經紀帶她化妝、穿禮服，還教她許多話術眉角，原PO很緊張也很認真學，不過上場後卻不斷被客人打槍，好不容易有人點她檯，還被其他小姐搶走，讓她感到非常沮喪。

原PO哀怨表示，「我一直在想，我到底哪裡出了問題，也陪客人唱歌喝酒聊天，還是只是輸在我沒辦法豪邁的喝酒？」就連酒店經紀也過來安慰原PO說，「如果這間上的不行，還有很多家店能做選擇，尤其幹部緣跟磁場很重要，一個長得不怎樣的人，都可以當紅牌嚇嚇叫了，何況妳長的很清秀，身材又是很好的。」

不過原PO依舊感到十分挫敗，忍不住沮喪表示「以前工作我都是屬於那種，要做就做最好的」，因為身邊沒有人可以訴說，只好在網路上宣洩情緒。

貼文一出隨即掀起網友熱議，並釣出一名「資深學姐」傳授戰略，「一定要開心，不要覺得心酸，把客人當成朋友就好了！大家去酒店都是要玩，消費這麼貴，去那邊難道要看妳心事重重嗎」，她接著提到，很多人覺得當酒店妹很傷自尊，「但是我覺得不會欸，他們出錢出酒，我去大玩特玩，反正不要喝醉就好了啦」，也透露她可以連續喝酒8小時，秘訣是喝不下時，從包包拿出紅茶來充場。

學姐還分享職場經驗，坐包廂中間的是主客，通常不會毛手毛腳，「拜託直接對中間那個笑！帶檯我都會洗腦幹部，我要坐主客啦拜託拜託」；至於一般小弟，就跟他們玩；如果是商務客，就會在旁邊安靜吃水果、倒酒。學姐最後勸原PO好好裝扮自己，「通常長相7分在酒店就可以為所欲為，接髮接起來，體重不要超過45公斤，臉如果5分就努力畫到7分」，但也要切記不要酒後失態。

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