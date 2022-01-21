YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐），不僅擁有精湛的繪畫技術，同時有傲人F罩杯火辣身材，IG帳號吸引179萬死忠粉絲追蹤，她也時常曬出辣照，讓粉絲能夠一飽眼福，日前她搭捷運卻遭逢尖峰時段，車上擠得讓她的超巨上圍只能緊貼在窗上，養眼畫面讓粉絲都看傻了眼。

泥泥日前在IG發文哀號：「真滿…週五下班的人潮」並附上一張自己擠在捷運上的照片，只見她身穿白色高領緊身毛衣，套著一件粉色外套，傲人車頭燈全現形，由於被人潮擠到只能緊貼著門，雙峰狠狠壓在窗上，視覺效果十分驚人，立刻引來3.2萬人按讚。

看似日常卻超火辣的畫面讓網友紛紛激動直呼，「司機，我還沒上車呀」、「大到塞不進去了」、「喂等等我」、「感覺玻璃壓力很大」、「電車門泥泥，有日本感」、「學姊被擠到門邊了」、「所以說捷運得使用防彈玻璃，就是為了防止核彈攻擊」、「很想一起擠」、「噢買尬」。

事實上，泥泥學姊過去因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書，除此之外，才華洋溢的她也常會在社群平台分享自己的插畫作品，可以說是內外兼具。