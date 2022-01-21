日本桌球甜心福原愛7月和江宏傑結束5年婚姻，年底更爆出她和橫濱男悄悄復合，兩人還不排除再婚，讓福原愛在台陸日三地徹底成為人人喊打的存在，她也再度沉寂，直到今（21日）她再度發文，不改過去若無其事的態度，為閨蜜劉詩雯的桌球比賽加油，在微博上掀起爭議。

福原愛事隔一個月後發文，支持昔日戰友劉詩雯在賽事中的精采表現，「雯～真的為你開心啊！恭喜你回歸，昨天工作到半夜一點，沒辦法看直播，回來之後馬上看你的比賽，穿個大粉整個包子頭，看你的熟悉的動作表情，最後的採訪我也全看了。」

福原愛發文為劉詩雯加油打氣。(圖/翻攝自微博)

福原愛激動向劉詩雯喊話，「我現在快變成你球迷了，等下次見面給我簽個名吧！哈哈哈哈，要加油哦」，並在最後TAG好閨蜜的帳號，劉詩雯也在底下留言感謝福原愛的加油打氣，「謝謝愛，我也特別想念你在賽場的樣子，下次見面咱倆再切磋一下」。

劉詩雯回應福原愛，兩人看起來感情很好。(圖/翻攝自微博)

網友們也為她們的友誼感動，彷彿福原愛先前與橫濱男復合一事不存在，紛紛直呼，「誰在為絕美友情哭泣，原來是我」、「愛醬早上好，姐妹兩真好」、「棗愛青梅最好啦」、「放飯了放飯了，有比賽就是快樂，愛醬也出現啦」、「高舉棗愛大旗！快約起來」，似乎先前的醜聞依舊不影響福原愛在大陸的高人氣。