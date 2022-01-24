YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐）擁有精湛的繪畫技術及傲人F罩杯火辣身材，在IG帳號擁有逼近180萬粉絲追蹤。泥泥學姐時常曬出辣照讓粉絲一飽眼福，今(24)日她在IG曬出一張美UU「被貓毛滾輪輾壓」的照片，傳神模仿漫畫角色的神態姿勢，更為雄偉貼身的火辣穿著為她瞬即吸來7萬人點讚。

泥泥學姐今(24)日在IG曬出一張的照片，在畫面左上邊附有構圖出處，是日本漫畫《星期一的豐滿》，這個「星期X的豐滿」梗最近常被泥泥的好友「郭鬼鬼」引用；畫面中女生「被貓毛滾輪輾壓」，而且是胸部上方、下方各一滾輪，看起來是動態畫面的靜態呈現，泥泥因此也安排了兩個滾輪，她穿著灰色長袖貼身上衣搭配牛仔褲，被兩個滾輪上下擠壓，火辣UU好身材完全呈現。

好友郭鬼鬼一秒來留言：「奶奶戰鬥力最高」；網友也噴鼻血大讚：「期待妮妮學姐把比村老師每一篇作品具現化」、「一日之計在於＿＿」、「看到這個 星期一的活力都來了」、「謝謝你幫大家趕走週一症候群」、「感覺好像在鋪路」、「泥泥學姐可愛，太豐滿」，瞬即吸來7萬人點讚。

日前泥泥曾拍攝新影片，實測「當桌子真的幸福嗎？」並找來好友郭鬼鬼和安希當嘉賓，她找來一張桌子中間挖個大洞，躺在桌子下面露出自己的臉；郭鬼鬼則在桌上看劇、畫畫、喝水，還時而拍桌嬉鬧在桌下的泥泥，雖然有豪乳在面前的幸福感，泥泥卻說是「喜憂參半」，下輩子不要當桌子。

泥泥學姊過去因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書，除此之外，才華洋溢的她也常會在社群平台分享自己的插畫作品，可以說是內外兼具。