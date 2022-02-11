台灣機車密度高居亞洲之冠，2300萬人口的台灣，有至少1400萬輛的機車，平均每2個台灣人就有1人有機車。相對之下，民眾對機車行的需求也較高，不過就有網友不解，許多機車行都說自己不好賺，但卻有越開越多間的趨勢，貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，過去聽機車行老闆透露，賣一台4.7萬的新車，至少現賺1萬多，但現在機車售價動輒8萬～10萬不等，車行老闆卻說賺不到幾千元，有些更離譜，說只賺500元，甚至還有人說賠本賣，讓他相當納悶，「既然機車行不好賺，怎麼越開越多？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「賺維修！賣車賺的佣金真的不多」、「賣車都是母公司賺走的，車行都是賺修車錢」、「越開越多其實是因為相對門檻低，也很多技術不成氣候的就開店」、「有認識的話就知道了，很多都學徒出來開業勉強餬口而已」、「冷門小廠出的車，才可能有高額傭金」。

不過也有內行人直言，要提供「改裝」服務才能賺錢，「如果有賣精品改裝應該還行吧」、「改裝店才好賺，根本賺翻」、「二手車行跟改裝店最賺」、「做精品改裝的會好一點，但開銷也不低，畢竟你不可能所有改裝品都說客訂，一定要有現貨」、「不改裝的話，是餓不死但也賺不了多少的行業」。