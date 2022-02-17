機車業儘管正面臨晶片短缺困擾，但產銷PGO品牌機車的摩特動力逆勢操作，連發新車搶市。摩特動力17日上市新款125cc速克達－PGO ZAN（讚），以無鑰匙系統、智慧液晶儀表板等頂規科技配備為號召，拓展「高階國民機車」新藍海市場。摩特動力預告今年至少還有兩款新車問世下，力拚品牌機車市占率重返5％以上高點。

摩特動力指出，機車市場儘管面臨晶片荒困擾，但PGO沒有停下開發新世代產品的腳步，去年先推出針對女性市場開發的Spring 125新車系，今年農曆年剛過，就發表以男性騎士市場為主力的ZAN 125新車，兩款車合攻高階國民機車市場，最經濟實惠的BON 125瞄準入門買家市場，三款車組成完整的國民125機車產品線。

摩特動力表示，ZAN 125有CBS（前後輪連動煞車）與ABS（防鎖死煞車系統）版兩款車型，定價分別為7.58萬與7.98萬元，3月底前預購可獲丟車賠車險、分期零利率、精品服飾等贈禮。

至於PGO經典的復古車系J-bubu 115，摩特動力7日也同步推出「文青派對版」特仕車，定價7.5萬元，期待強化商品力之餘，更能延續銷售人氣。