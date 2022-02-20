現代幾乎人手一支手機，雖然讓聯絡、查資料等事情變得更加輕鬆方便，卻也衍生出不少安全問題。土耳其一名男子日前一邊走路一邊低頭滑手機，下秒就不慎踩空、跌進地面上打開的艙門，所幸地下室堆滿紙箱，他才沒有因此受傷。

根據《每日郵報》報導，19歲男子阿卜杜拉（Abdullah Mut）在本月14日前往伊斯坦堡一間商場，當時商場員工和貨車司機正在卸貨，因此打開地面上連通地下室的艙門，然而阿卜杜拉經過倉庫走廊時，只顧著低頭滑手機，未注意前方狀況，於是一腳踩空、跌落到地下室，瞬間消失在監視器畫面中。

但幸運的是，阿卜杜拉摔下去後，竟不偏不倚地坐在堆高的紙箱上，紙箱因為無法負擔他的重量而向前傾倒，他立刻伸出雙手頂住對面的雜物，最後手腳並用、順利地跳回地面，而地下室的員工見狀都嚇壞了，急忙跑過來關切狀況，好險阿卜杜拉並未因此受傷。

事後阿卜杜拉在接受採訪時表示，他根本不知道事情是怎麼發生的，「我手裡拿著手機，那時候正在忙著處理工作」，當員工來到他的身旁時，他還對自己的處境一頭霧水，甚至問對方：「這裡為什麼是開放的？我的眼鏡去哪了？」。所有目擊者都認為阿卜杜拉十分幸運，商場其中一名店主也直言：「如果他沒有坐在紙箱上，而是直接跌落到地下室，至少會摔斷手臂和腿」。