iPhone用戶3月將迎來重大更新，目前已在測試中iOS 15.4預計在3月蘋果春季發表會時正式開放更新，主要功能包括，戴上口罩後能正常解鎖Face ID及驗證行動支付等6大功能。

綜合外媒報導，蘋果iPhone手機iOS 15.4版本有6大重點，首先「口罩版」Face ID將正式上路，系統掃描用戶的眼睛周圍特徵進行辨認，不僅能解鎖Face ID還能驗證行動支付等，是疫情期間果粉們的一大福音。

此外，新功能Passkey也有望登場，未來用戶只要透過Face ID或Touch ID就能解鎖蘋果之外的第三方網站及APP，達到全面去密碼化的作用，不過第三方網站與APP也需要支援Passkey才能完成登入。

過往蘋果堅持iPhone軟體更新需要透過wifi才能更新，往後將開放使用4G及5G就能更新系統，蘋果也有意新增37種表情符號及75種膚色選項。

而在iPhone螢幕及清晰度的強化上，官方預計在iOS 15.4進一步解放其效能，未來第三方App有望支援120Hz的螢幕刷新率，iPhone將出現更流暢的視覺體驗，並不限於蘋果自有的App。

最後則是在捷徑功能上的更新，疫情期間許多人會使用內建的捷徑進行簡訊實聯制，而蘋果在iOS 15.4上新增Notify When Run的選項，未來運行捷徑時可以省去通知打擾，整體操作速度會更快。

報導指出，目前iOS 15.4仍在測試階段，正式更新的功能還可能出現變動，先前有專家推測會在3月上旬發布，一切仍依官方公告為主。