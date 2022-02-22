台灣地狹人稠，許多大樓都採用機械車位。有位女網友分享，大樓壞了10多年的機械車位近日終於修好，沒想到卻遇到下層車位的車主抗議，並以「車位維護公司的把號碼貼錯」為由，要求她讓出停了20年的上層車位，這樣的說法讓原Po感到相當傻眼，此事也引起網友們熱烈討論，許多人呼籲她應該要硬起來爭取，要求提出貼錯車位的證據，「請他先找管委會處理，哪有人說貼錯就要換的。」

該名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，「買房的時候，車位產權上寫的號碼是上層車位，但前陣子大樓修好壞了10幾年的車位，結果樓上的鄰居跑下來跟我們說，車位維護公司的把號碼貼錯了，我們是最下層，但是好像已經貼錯20年了。」

不僅如此，樓上鄰居還要求原Po把車位換到下層，並表示下層車主認為原Po停了他們的車位，「他們還跟我們說下層比較好，但是我記得上層不是比較好嗎，我不應該讓他們說什麼就是什麼吧！」

文章引起熱烈討論，許多人認為，不應該輕易接受鄰居的要求，「既然他們提出異議，自然是先請他們證明證明車位確實是錯誤，總不能他說誰搞錯就誰搞錯，總是有點證據證明是錯誤的吧？然後接下來就是驗證這個證明是不是真的，確認車位確實是搞錯，那該換就換，不想換就協商要付出多少代價才能不換之類。」

網友留言表示，「鄰居很妙，說貼錯就貼錯喔」、「他說的話有提供證明嗎？不然誰知道他是不是再說對他有利用的話？」、「我家這裡的機械車位壞掉下層想修上層不想修真夠自私的，好險我沒有車位」、「別鳥他，有問題讓他自己去跟管委會、跟維修商靠北，想佔便宜。」