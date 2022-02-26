台南市安南區長和路4段1家製作地瓜球的家庭工廠，1名6歲女童26日下午4時意外將右手伸入絞肉機，3根手指卡住嚎啕大哭，家長見狀大驚，趕緊關掉機械報案，消防人員到場將機器拆解，助女童手指脫困，竟只有紅腫無明顯外傷，連呼幸運，仍將女童送醫治療。

台南市安南消防分隊26日下午4時突然接獲報案，指稱有女童右手卡進絞肉機中，消防局派員前往救護。

據了解，6歲女童住家為地瓜球的小型工廠，她意外將手伸入絞肉機的洞內，隨即因拔不出嚎啕大哭，家長發現後大驚失色，趕緊關掉電源報案。

消防人員到場查看女童有3根手指卡住，耗費10多分鐘才將絞肉機拆解，女童的手指就此解脫，原以為可能女童手指可能受傷嚴重，竟意外只有紅腫，沒有明顯外傷。

安南分隊研判，可能小孩骨頭較軟，使用的絞肉刀片過鈍，加上家長及時關機，救了小女孩的手指。女童平安是最幸運的事，為求保險起見，仍將她送往永康奇美進一步治療觀察。