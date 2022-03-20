棕熊是陸地上體形第二大的食肉動物，破壞力驚人，國外就有不少駕駛將車子暫時停在戶外，卻慘遭棕熊毀損的事件。近日就有一名美國駕駛在山區遇到3隻小棕熊，牠們不但不怕生，還拍打車窗討要食物，見人類不理會，乾脆直接開車門，打算動手搶食，嚇了駕駛一大跳。

綜合外媒報導，美國加州一名男子杜瓦爾（Bill Duval），18日在山區遇到飢腸轆轆的3隻小棕熊，當牠們看見杜瓦爾在車內享用牛肉三明治時，隨即上前拍打車窗，示意杜瓦爾餵食。杜瓦爾當下沒有理會，還拿起手機打算將棕熊討食的畫面拍下。

沒想到其中一隻小熊突然在某個瞬間，打開了車門，這讓坐在車內的杜瓦爾心臟漏跳了一拍，搶先一步趕緊將車門關閉並上鎖，才免受棕熊的搶食攻擊。杜瓦爾的老婆則表示，這些棕熊是附近的常客，經常在此出沒，他們也都習慣了。

影片曝光後不少人替杜瓦爾的處境捏了一把冷汗，但另一方面又被小熊貪吃的行徑給逗樂了，紛紛留言直呼「這些熊成精了」、「真的餓壞了」、「為了吃竟然連開車門的技能也學會了」、「雖然很有趣，但下次還是記得先將車門上鎖吧」。