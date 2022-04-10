若發現自己與獅子對眼，正常人應該都會被嚇死。印度古吉拉特邦一名警衛在巡邏時，發現一群獅子緩緩走過來，似乎正在尋找獵物，他嚇得趕緊扔下手中的物品，躲進他工作的公司大樓，而當時的過程也被監視器拍下，讓不少人看了直呼恐怖。

Watch | #Gujarat: Asiatic lions near Port Pipavav force security guard to lock himself in cabin



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根據《印度時報》報導，古吉拉特邦（Gujarat）安雷利縣的皮帕瓦夫港（Port Pipavav）一間公司警衛，日前在戶外進行例行性巡邏時，發現暗處有好幾顆光點，因此他便停下腳步查看，發現這些光點竟是獅子的眼睛，而且數量多達6隻，似乎正在尋找食物，警衛嚇得扔下手中的椅子落跑，躲進身後的大樓。

而監視器也拍下當時的畫面，並被分享至推特，引發討論，不少網友表示「差點就變成獅子的食物了」、「雖然幸好沒有竊賊闖入，但遇到獅子更恐怖」，而當地獅子出沒事件頻傳，當地森林部門表示，目前約有100隻獅子來到該地區，因此居民經常會看到獅子。

此外，印度經常發生獅子吃人事件，一名17歲少女班維亞（Bhanviya Bamaniya）和姐妹蕾卡（Rekha）到野外的茅房上廁所，豈料回程竟遭2頭亞洲獅攻擊，蕾卡情急之下跳進一旁水池逃過一劫，但班維亞卻成為犧牲品，她被獅子抓住並咬死，遺體被拖到農田啃咬分食，而當地森林官員雖快速抵達現場，但為時已晚。