木頭材質是現今裝潢常用到的元素，雖然好看，但有被蟲蛀的風險存在，有網友表示，3年來他家和室的木頭門經常發出蟲子的啃咬聲，最近終於抓到牠了，好奇這隻身體呈乳白色、肥滋滋的蟲子是什麼蟲，照片曝光讓大家都看呆了。

蟲子蛀了3年，終於從門上冒出頭。（圖／翻攝自Facebook爆系知識家）

一名網友14日在臉書社團「爆系知識家」發文表示，他家裝潢時把其中一間房間改造成和室，鋪上木地板和榻榻米，使用了大量的木頭材質，不過自從家裡裝潢好後，和室就經常發出蟲子的啃咬聲，忍耐了3年多終於抓到牠，原PO拿著夾子從木頭的蛀洞中夾出一隻蟲子，身體呈乳白色，形狀粗肥一節節，像蠕動的腸子，詢問大家「請問這是什麼蟲？居然可以光靠啃木頭就活了3年」。

照片曝光吸引超過千名網友按讚，底下有網友解答，原來這是天牛的幼蟲，會鑽入木頭內蛀食，半夜能聽到牠啃木頭的聲音，在家具裡可以生活一、二十年，而最高記錄是45年。

還有不少網友看到整條木材幾乎都被蛀光，覺得裡頭應該不只藏一隻蟲，原PO則回應，一開始是大兒子告狀說弟弟玩奶粉，發現地上有木屑，後來就經常聽見蟲子啃木頭的聲音，直到最近剛好看到蟲子冒出頭，抓出蟲子後有把門被蛀壞的部分挖開確認，目前沒有發現其他隻蟲子，後續會請當初施工的師傅幫忙處理。