從古自今全球許多地方皆飽受蝗災侵擾，大量蚱蜢集體遷徙尋求食物來源的畫面可說是相當壯觀，南非1名20歲女子斯汀坎普（Maryke Steenkamp）1月5日和家人開車外出，經過科爾斯伯格鎮（Colesberg）時，突然出現數萬隻的蚱蜢將車子吞沒，讓她嚇壞了，立刻停車檢查車子是否受損，還好並沒有因此發生意外。

根據《Dailystar》報導，斯汀坎普上個月和家人開車行經科爾斯伯格鎮時，突然附近的天空變得漆黑，大量的蚱蜢不停地朝車子襲來，蟲子打在擋風玻璃上，像槍聲一樣震耳欲聾，綠色和褐色的蟲子在玻璃上變成糊狀，一些屍體掉落在雨刷上，讓斯汀坎普嚇壞了，車子也不得不放慢速度。

斯汀坎普表示「我簡直不敢相信我所看到的，那些死蚱蜢的氣味非常難聞。」斯汀坎普最後將車子開到加油站，將黏在擋風玻璃上的蟲子體液、屍體徹底清洗乾淨，隨後檢查水箱、散熱器是否被堵塞住，才再度上路。

由於南非近期氣候異常，長時間的降雨為持續繁殖的蚱蜢提供了足夠的食物，蚱蜢在南非一直是持續存在的問題。南非國家農業部表示，處理蚱蜢的問題已經花費了超過7460萬蘭特(340 萬英鎊)，包括購買殺蟲劑和培訓害蟲防治人員。