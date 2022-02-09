車子開到偏僻鄉間剛好沒油，真是一件很傷腦筋的事。金門1位民眾就碰到這種狀況，還好2名員警巡邏經過，自掏腰包買了一桶油讓他加了再上路，一場「及時油」的小故事傳開後，獲得鄉親好評。

2／7日開工首日入夜後，金城分局金寧分駐所員警林堯林、劉偉德執行巡邏勤務，行經轄內金寧鄉環島北路后沙路段時，發現1輛自小貨車停於車道上許久，立即上前關心詢問，原來是油料用盡，車子才會停擺動彈不得。

當時下班時段車流量大，且天空正下著不小雨勢，若不盡快駛離，可能發生危險，員警看到車主站在雨中，一副茫然無助的樣子，在確認只是單純車子沒油，而他身上又剛好沒帶太多錢後，即至幾公里外的加油站，自掏腰包買了一小桶油，讓他加了再上路。

金城分局提醒，行車前應檢查車況，特別是油料多少，避免發生類似狀況，一旦有故障無法排除，也應開啟警示燈並擺放三角警示牌，避免停放於車道上，妨礙其他車輛通行，甚至造成交通事故。