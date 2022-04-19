桃園青年局青年職人工作坊開課體驗多元課程。(呂筱蟬攝)

桃園市青年事務局主辦青年職人工作坊課程，今年首波將於5月14日起率先開課，今年補助培力職人開設課程，民眾僅需負擔材料費，就可參加花藝、木工、編織等多元課程。其中職人王冠翎創立「木窩窩DIY」，創作療育木頭裝飾品、生活用品及玩具，課程深受民眾喜愛。

31歲的王冠翎今年成為青年局培力職人，她的父親是木工，家裡從事神像雕刻業，出社會後因為對木頭有興趣，原先在木家具公司擔任產品設計，2019年時獨自成立「木窩窩DIY」，一開始都是靠朋友借設四處接課程教學活動，之後落腳在中壢馬祖新村擁有自己的工作室。她說，現代人工作、家庭壓力大，各式手做體驗課程越來越受歡迎，像是木頭玩具車、木頭花瓶及各式各樣裝飾品等，透過課程設計與專業講解，讓民眾能安全又有趣自己製作木頭療育小物。

青年局表示，桃園青年職人輔導計畫推動至今4年，扶植超過150位青年職人，今年更吸引85位青年職人投件，從中評選出13名菁英職人、30名培力職人及42位潛力職人，投入輔導資源如培力激發、課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力。另為讓職人未來有更全面的發展，今年底在中路4號社宅將成立「職人孵化培育基地」，未來提供更多樣性的複合空間，給予職人們全心創作、展售交流以及開辦課程使用。青年職人工作坊課程將於5月14日開課，報名資訊可上青年局官網查詢。