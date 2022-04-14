眾所皆知，汽車上的雨刷是用來刮除灰塵或是雨滴，不過日前就有網友不解，為何汽車遭到重擊時，許多駕駛第一時間都會開啟雨刷呢？貼文一出隨即掀起眾人熱議，更有內行人曝光背後保命關鍵。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》分享一段車禍影片，並好奇問道，「為什麼很多駕駛遇到撞擊的時候，都會先開雨刷呢？」畫面中可見，車輛遭到撞擊的當下，立刻開啟雨刷高速檔的功能。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「緊張拉到吧」、「應該是想開左轉燈逃跑，結果用到雨刷」、「當手握方向盤不動時突然被撞擊，就會被A到撥桿，右邊的比左邊還鬆」、「雨刷就像雙手一樣，有求救也有投降認輸的意思」。

不過也有內行人解答背後用意，必要時可保住小命，「應該是車輛的保護機制，和氣囊原理類似，發生車禍後感應器觸發，雨刷會自行開啟，避免車主視線受阻」、「那是車輛的安全措施之一，電腦感應到車禍撞擊會馬上開啟最快速檔位雨刷，目的是刮除灰塵、水等等可能阻礙視線的東西，增加逃生機會」。