網路上日前瘋傳多段大陸男女當街上演活春宮的激情影片，不過最讓眾人錯愕的是，儘管周圍有不少人車經過，兩人依舊忘我的持續活塞運動，期間甚至有人走近拍攝，他們也不理，離譜畫面曝光後隨即引爆網友熱議。

近日不少社群平台瘋傳「育才花園」、「馬路戰神」等熱門搜索詞，據悉，育才花園位於大陸河北省保定市安新縣育才東路，根據網路上瘋傳的影片顯示，一名身穿淺藍色襯衫的男子和擁有一頭烏黑長髮的黑衣女子，就在該社區旁的大馬路上演活春宮。

事發當時雖是晚上，但是車潮和人潮絡繹不絕，加上路燈照射，光線十分充足，這對男女的交合行為全被看得一清二楚。不過該對男女絲毫不理會，就連路人拿著手機上前拍攝，兩人也視若無睹，絲毫不避諱。

網路上至少有6段影片瘋傳，網友們全看傻眼，紛紛留言直呼「這個真的要火」、「三觀震碎，這警察不抓起來嗎？」、「以後改成『育人』花園吧」、「春天到來了萬物發情 ，以天為被，地為床」。