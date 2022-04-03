北市萬華區環河南路火警，警消獲報後撲滅火勢，並無人員受傷。（民眾提供）

北市萬華區環河南路2段71巷內發生火警，警消3日晚間9點26分獲報後，立即派出25輛消防車趕往現場，現場是一處3層樓的建物，頂樓起火燃燒，隨即於9時59分撲滅火勢，現場並無人員受傷。

警消獲報後，隨即派出3輛指揮車、25輛消防車、3輛救護車以及警消56名，立即以3條水線灌救，民眾表示屋內起火，現場已經全面燃燒，經警消搶救後撲滅火勢，並無人員受傷，至於起火原因，將後續調查釐清。