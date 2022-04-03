萬華環河南路民宅竄火 頂樓濃煙直竄畫面曝光 22:202022/04/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華區環河南路火警，警消獲報後撲滅火勢，並無人員受傷。。（翻攝我是萬華人社團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬華區環河南路火警，警消獲報後撲滅火勢，並無人員受傷。（民眾提供） 北市萬華區環河南路2段71巷內發生火警，警消3日晚間9點26分獲報後，立即派出25輛消防車趕往現場，現場是一處3層樓的建物，頂樓起火燃燒，隨即於9時59分撲滅火勢，現場並無人員受傷。 警消獲報後，隨即派出3輛指揮車、25輛消防車、3輛救護車以及警消56名，立即以3條水線灌救，民眾表示屋內起火，現場已經全面燃燒，經警消搶救後撲滅火勢，並無人員受傷，至於起火原因，將後續調查釐清。 重返太魯閣號事故現場 408次鳴笛家屬哭喊親人名 汐止民宅電視機起火 2人嗆傷預防性送醫 #頂樓 #萬華 #環河南路 #火災 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣表揚255名模範兒童 招待學生暢遊樂園 15:502022/04/01 生活 母子雙載返家遭賓士撞飛 機車零件散滿地送醫雙亡 10:462022/04/02 社會 屏東台灣祭湧入逾3萬人 遊客嗨翻墾丁 04:102022/04/03 地方新聞 婦登陽明山採筍失聯 3天後尋獲已命喪溪谷 16:042022/04/03 社會 回台北親眼看到這一幕 黃暐瀚：嚇死 19:012022/04/03 政治 32歲郝劭文爆求婚成功 網曝光現場照賀：嫁給我小時候喜歡的明星 12:312022/04/01 娛樂 角頭來了 古生物與您瘋玩三創 04:102022/04/03 產業．科技 差點就能回家 母子雙載遭賓士撞死 04:102022/04/03 社會新聞 高塔倒塌雙鐵被迫停駛 高市府派遣200餘人搶修 20:482022/04/01 生活 台中驚傳弒母慘案 思覺失調子砍死母親後反鎖房內遭逮 16:002022/04/02 社會 高鐵台南站擠爆成「演唱會現場」 乘客嚇壞：準備被隔離 20:082022/04/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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