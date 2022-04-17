美國德州近日發生一起野生動物死亡的悲劇，一隻生病的海豚擱淺在海灘上，引起附近遊客在旁圍觀，有人出於好奇對海豚「動手」，不但想騎在牠身上，還試圖把牠推回海裡一起游泳，最終海豚在眾人的騷擾下不幸死亡，趕到現場的動物救援人員只能無奈幫牠收屍。

根據《CNN》報導，這起事件發生在本月10日傍晚，一隻生病的母海豚擱淺在德州的金塔納海灘（Quintana Beach），雖然有遊客在發現海豚後，立刻打電話通報動物救援團隊，但有更多的遊客不斷騷擾海豚，一部分人試圖跨騎在牠身上，一部分人則想把牠推回海裡、和牠共游，等到救援人員抵達現場，這隻海豚早已因為眾人的「虐待」而死亡。

對此，德州海洋哺乳動物擱淺網絡（TMMSN）指出，「這種騷擾會對野生海豚造成過度壓力，對與牠們互動的人來說，是非常危險且違法的」，並呼籲大眾若是看到活體的野生鯨豚受困，千萬不要把牠們推回海裡，不要試圖和牠們互動或共游，也不要包圍牠們，而是應該盡速聯絡動物救援團隊。

而案發地點金塔納海灘的管理處也遺憾表示：「這是一場悲劇」，由於救援人員是從其他地方趕往該處，在等待他們到來的期間，海灘也有派出工作人員驅趕遊客，結果還是沒辦法拯救這隻海豚，反而是到現場替牠收屍，目前海豚的遺體已經被送去解剖，希望可以釐清牠擱淺的原因。