古代封建社會，相當重視女子的貞潔，女人除了要三從四德之外，更要從一而終，就算喪夫也必須守寡。對此，外界不禁好奇，古代寡婦一旦失去丈夫的陪伴，又該如何解決生理需求、度過漫漫長夜？一名17歲喪夫、守寡79年的婦人，臨終前緩緩道出真相。

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》講述了宮中嬪妃爭寵的黑暗面，其中常年失寵的敬妃就曾透露，深夜寂寥，她無聊到只能數著一塊塊的地磚打發時間，「你知道嗎？我宮裡一共有326塊磚石，可是這每一塊，我都撫摸過無數遍了，其中還有31塊已經出現了細碎的裂紋…如果不找事做，我將如何度過這漫漫長夜呢？」話一說出口，就連甄嬛也備感心酸。

深宮怨婦都如此痛苦了，更何況是古人經常將「餓死事小，失節事大」的口號高掛嘴邊。根據《搜狐網》報導，清朝時期就有人專門為一名高節婦寫了一部傳記，文中的高節婦並非人名，而是裡面的主角嫁給了姓高的男子，整整守寡了79年，活到96歲才離世，因此被取名為高節婦。

高節婦在17歲的美好年華就喪夫，獨自一人將兒子養大，並將孩子教育成材，且功成名就。然而年紀輕輕就守寡，高節婦不僅心裡難受，生理上即便有需求也只能獨守空房，外界不禁好奇她是如何解決生理需求。

對此，高節婦在晚年時緩緩道出了真相，她提到自己為了恪守婦道，想出的笨方法就是找事情做，讓自己處於忙碌狀態，這樣才能轉移自己的注意力，沒有時間讓自己陷入喪夫的悲痛，或是因為對生活失去信心而改嫁他人。每當夜深人靜，自己睡不著時，就會將幾百個銅板丟到地上，再一枚一枚撿起來，或是在屋裡撒一把豆子後，再一顆顆撿回，直到身體疲乏就會有睡意，腦子裡也就不會想到那些事情。