澳洲昆士蘭州一名51歲婦人日前幫朋友看家，發現一群野豬闖入花園，她才意識到自己沒關門，隨後被其中一隻野豬攻擊，儘管她拿出竹竿驅趕，但並沒有任何效果，婦人的指尖當場被咬掉，野豬之後還想啃咬她的腿部與手臂，所幸鄰居聽到呼救來幫忙，婦人才得以逃過一劫。

根據外媒報導，51歲婦人羅賓斯（Kay Robins）日前至湯斯維爾市（Townsville）郊區鱷魚溪（Alligator Creek）幫忙朋友看家，當時花園裡闖入一群野豬，羅賓斯才發現自己沒關門，她趕緊拿出竹竿阻止野豬進屋，豈料其中一隻公豬卻不肯離開。

野豬試圖啃咬羅賓斯的腿部，她趕緊伸出手阻擋，羅賓斯提到，「牠咬住我的手後便開始咀嚼，就算我拿竹竿戳牠的眼睛，野豬依舊不為所動，眼皮都沒眨一下」。所幸附近鄰居聽到羅賓斯的呼喊聲，趕緊跑來幫忙，順利將野豬趕跑，但羅賓斯身受重傷。

羅賓斯的左手手指幾乎被咬爛，經過縫合後已無大礙，住院接受治療6天，但目前手指仍無法靈活移動，不過幸好她的雙腿還能走動。羅賓斯對此表示，「當地人過去就不斷抱怨野豬問題，但卻未獲得政府重視，因為我是一名成年人，被攻擊時我還能站得穩，但如果今天是孩童在花園裡玩，很有可能被野豬撲倒，甚至慘遭咬死」。