印度古吉拉特邦一隻獅子現蹤村莊，村民發現後趕緊通報相關單位，而神奇的是，獅子漫步在農地時，身邊還跟著一隻黑狗，雙方相處非常和諧，好像是同伴一樣，過程中獅子都沒有攻擊黑狗，融洽畫面讓不少人直呼不可思議。

黑狗似乎把獅子當成同伴，跟著對方四處遊蕩，雙方相處和諧，讓人看了非常驚訝。(影片來源/YouTube/SR NEWS)

根據《印度時報》報導，古吉拉特邦拉傑科德（Rajkot）村莊「Sanganva」一名農民近日前往田裡耕作，發現附近竟有一隻獅子出沒，嚇得連忙通知當地林業部門，也引來村民圍觀，發現獅子身邊竟跟著一隻黑狗，獅子也沒有攻擊對方，牠們宛如夥伴。

林業部門人員庫馬（Sandeep Kumar）表示，「很少看到狗會陪伴獅子，黑狗可能沒看過對方，而獅子身高又比狗高，牠在領地裡也從未看過犬隻，所以雙方才沒有發生衝突，但在其他地區，我們就曾看過狗與獅子爭鬥，不過在這個地區，獅子或許沒把狗當成威脅」。

林業部門表示，當獅子坐下來時，黑狗也會跟著休息，當獅子起身跑起來，牠也會跟著一起跑，而獅子從吉爾（Gir）森林保護區一路走到拉傑科德，黑狗似乎是一路伴隨，但為了村民與黑狗的安全，他們目前已將獅子帶回原本的保護區，而這一段跨越物種的友誼，也讓不少人感到驚訝。