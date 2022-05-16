大陸一戶人家近日發現，自家抽油煙機常常發出奇怪聲響，打開一看驚覺裡面竟有一窩貓頭鷹寶寶，消防人員到場協助時，看到牠們都忍不住發出驚呼：「好可愛！」，隨後便將貓頭鷹一家遷出，送到野生動物保護中心進行人工餵養，等到寶寶們長大後再放生回野外。

綜合陸媒報導，浙江台州一戶人家日前發現，抽油煙機裡經常發出奇怪的聲響，打開來檢查竟看到一窩貓頭鷹寶寶，原來是貓頭鷹媽媽誤闖排煙管，並在這裡築巢、生子，於是這一家人打電話給消防局求助。

消防人員來到現場後，看到這一窩才剛出生不久的貓頭鷹寶寶，一身白毛、眼睛緊閉的模樣，都忍不住直呼：「好多啊，好可愛！」，他們小心翼翼地將排煙管剪開，並將這些寶寶一隻隻取出，之後在外面用布袋設置陷阱，將飛回來餵食的貓頭鷹媽媽也一起捕捉，最後將這「一家人」全都送到野生動物保護中心。

當地林務部門指出，被送到保護中心的貓頭鷹品種為領角鴞，是國家二級重點保護野生動物，目前被安置在台州市陸生野生動物救護中心進行人工餵養，等到寶寶們長大後就會將牠們放生回野外。

新聞曝光後，網友們都覺得貓頭鷹寶寶的模樣相當可愛，紛紛留言：「你永遠也想不到油煙管裡會長出啥，話說貓頭鷹麻麻和寶寶不怕被油煙嗆到嗎？」、「以前我們家的油煙機管道也住過一窩小鳥，我媽忍了大半年沒有開抽油煙機」、「這太可愛了，為什麼我們家的管道裡只能長出蟑螂？」、「第一次看這麼小的貓頭鷹，毛茸茸的」、「拜託，長貓頭鷹的抽油煙機真的超酷的」。