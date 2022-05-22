明朝長篇小說《西遊記》講述唐僧與徒弟孫悟空、沙悟淨、豬八戒前往西天取經的故事，在世界各地廣為流傳，出場的角色家喻戶曉，尤其孫悟空更被不少國家改編成動畫、影視作品，可以見得他的高人氣。不過歷史上真的有一名高僧也叫做「悟空」，由於2者的經歷極其相似，因此被猜測很可能是孫悟空的原型人物。

根據《梨視頻》報導，唐代高僧圓照編撰《貞元釋教錄》，其中有一篇文章名為《悟空入竺記》，詳細記載了僧人悟空的相關事蹟，其俗名為車奉朝，自幼習武，原本是一名唐代將領，並在天寶十年（西元751年）奉命隨張韜光等40多人出使西域，從西安出發，途經甘肅、新疆、阿富汗地區，最後抵達印度北方的喀什米爾。

然而當至德二年（西元757年），使團要返回長安的途中，車奉朝因為身患重病而留在健陀羅國（今巴基斯坦白沙瓦附近）休養，並在患病期間發願，「如待病癒，願落髮為僧」，所幸他的病很快就痊癒，車奉朝也依約皈依佛門，拜當地三藏法師「舍利越魔」為師，正式剃度為僧，法號為「法界」，此後就跟著舍利越魔學習梵語，並前往罽賓、天竺等國訪師問道，研學佛法。

幾年後，車奉朝因為思念故鄉與親友，向師父提出返唐請求，舍利越魔憐憫他的思鄉情緒，於是贈送給他三部梵文佛經和佛牙舍利一枚，同意車奉朝返唐。他一路上走走停停，期間還和其他僧人合譯師父贈送給他的《十力經》、《十地經》和《迴向輪經》。

直到貞元六年（西元790年）才終於抵達長安，當時的皇帝唐德宗命他住在長安章敬寺釋經傳法，並賜法號「悟空」。從他離國到歸國，前後共計40年，當時他年逾60歲，父母、子侄、家人都已不在人世，而車奉朝於永和七年（西元812年）圓寂，並在他的葬身之處建立振錫寺和悟空禪師塔紀念。