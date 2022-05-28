印度奧里薩邦一名55歲婦人日前至自家後院的菜園澆水，豈料卻遲遲未回來，家人到菜園後才發現人消失，擔心婦人可能遭鱷魚攻擊，趕緊與村民在河邊展開搜索，並在附近找到一條鱷魚，嘴裡還咬著被啃食到一半的身體，讓家屬看了悲慟不已。

綜合印媒報導，55歲婦人潔娜姬（Janaki Jena）日前獨自前往漢蘇雅河畔（Hansua River）附近的自家菜園澆水，豈料卻一直未回家，讓家人驚覺不對勁，前往菜園找人時，才發現潔娜姬已失蹤，趕緊通知村民在河岸附近幫忙找人。

消防單位與森林部門也陸續抵達現場，最終在一處灌木叢裡找到一條巨鱷，而潔娜姬早已喪命，身體被巨鱷啃到剩一半，消防員趕緊進行協助，好不容易才奪回剩餘一半的屍體，讓家屬可以為她舉行喪禮。不過，這個月已發生2起鱷魚吃人事件，也造成當地民眾恐慌，附近納拉帕村（Nalapai）的40歲居民貝赫拉（Shiv Prasad Behera）日前至婆羅門河洗澡，同樣也遭鱷魚咬死。

而事發地點皆位於比塔卡尼卡國家公園（Bhitarkanika National Park）與默哈訥迪（Mahanadi）三角洲地區附近，當地棲息約1,700多條鱷魚，因此經常發生鱷魚攻擊人事件，每當到了鱷魚的築巢季節時，河裡的魚資源豐富，不少人會闖入動物棲息地非法捕魚、偷獵、採集木材和蜂蜜，導致人員傷亡事件遽增。