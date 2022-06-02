澳洲新南威爾斯州一名男子日前在家時，聽到後院傳來愛犬的吠叫聲，前往查看才發現，一隻高約6英尺（182公分）的袋鼠正在攻擊他的狗，為了保護愛犬，他趕緊上前阻止，豈料反被袋鼠揍，男子便與袋鼠展開搏鬥，期間挨了好幾拳，格鬥過程引發討論。

ROO RUMBLE: A man has found himself squaring off with a kangaroo in New South Wales' Northern Rivers region. 🦘



The man was able to pin down the large marsupial, but not without copping a few blows.#NBNNews | Nightly at 6pm pic.twitter.com/qYUWQfl5J1 — NBN News (@nbnnews) May 30, 2022

根據《新聞週刊》報導，飼主戴斯（Cliff Des）日前聽到愛犬的吠叫聲後，趕緊跑到後院查看，發現有一隻袋鼠試圖要將愛犬拉走，隨即他趕緊上前驅趕，但袋鼠始終不願意離開，甚至還將戴斯視為對手，並開始追逐對方，戴斯趕緊跑到街上卻不料滑倒，趁亂撿起身邊一根樹枝，打算當棍子反擊，卻遭袋鼠兩手一抓直接折斷。

戴斯擔心自己可能會被打死，因此站起身與袋鼠搏鬥，他們就在大街上打了起來，過程全被附近的監視器拍下，戴斯受訪時表示，他與袋鼠激戰約5分鐘，「牠一直想抓我的臉，我只能不斷閃躲，牠撲空後還咬了我的手臂，甚至把我的褲子也弄破」，而戴斯之後逮到袋鼠鬆懈的空檔，利用身體重量的優勢，成功壓制住袋鼠，所幸雙方都無大礙。

野生動物專家表示，袋鼠攻擊人事件極為罕見，牠們個性冷靜又害羞，除非感受到威脅，否則很少會主動發動攻擊，另外，昆士蘭州政府也曾指出，當袋鼠習慣人類餵食後，也容易變得具有攻擊性，當牠們無法從人類身上得到期盼的食物時，就會變得焦躁不安，對此也呼籲民眾，看到袋鼠時千萬不要餵食，也不要靠牠們太近。