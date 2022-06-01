第22屆亞洲物理奧林匹亞競賽傳來捷報，在27個國家（地區）、28個參賽隊伍218名參賽學生中，我國共獲得2銀、3銅及3榮譽獎佳績，成績國際排名為第4名（以學生競賽總成績計算），代表隊2位銀牌獲獎者分別為臺中市立臺中第一高級中等學校學生林奕廷(個人排名第16名)及林韋辰(個人排名第19名)；3位銅牌獲獎者為臺中市立臺中第一高級中等學校學生吳昀諺（個人排名第42名）、臺北市立建國高級中學學生楊祐宇（個人排名第43名）及臺北市私立延平高級中學學生林順文（個人排名第52名）；3位榮譽獎獲獎者為國立臺灣師範大學附屬高級中學學生廖聲融（個人排名第67名）、臺北市立建國高級中學學生徐子翔（個人排名第68名）及臺北市立建國高級中學學生廖冠豪（個人排名第95名），表現優異。

受疫情影響，本屆亞洲物理奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從2,717名學生當中選出8名代表我國參加比賽。

本次代表團由國立臺灣師範大學教授陳傳仁擔任領隊、國立臺灣大學物理系退休教授蔡尚芳擔任副領隊，並由臺師大教授高賢忠、傅祖怡、賈至達及國立清華大學教授牟中瑜協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，5月23日至31日參加線上賽，於5月31日公布成績並舉行閉幕典禮。

我國自2000年起參加亞洲物理奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲69金、49銀、51銅及20榮譽獎。為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌與銀牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。