今（3）日是端午節，不少人都會吃粽子慶祝，然而近幾年網路上出現一種謠言，稱端午節是為了紀念屈原、伍子胥和曹娥的悲劇故事，因此不能說「端午節快樂」，而應該說「端午安康」，對此歷史學家出面澄清，端午節最早是古人用來祛病的節日，和屈原一點關係都沒有。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，端午節出現的時間其實比屈原還要早，民俗學家江紹原的著作《端午競渡本意考》中指出，端午節的傳統習俗，像是掛艾草、纏五彩絲線、喝雄黃酒等，目的都是為了祛病，因為在古代農曆五月被稱作「惡月」，這個月份是陰陽交會之時，所以疾病比較多，就連龍舟競渡最初也是為了把病魔送走而產生。

另一個民俗學家黃石也寫過研究端午節的《端午禮俗史》，指出吃粽子原本是古人的「薦新之禮」，也就是農民收成了夏初的糧食後，為了感謝神明庇佑讓他們能豐收，因此便做粽子來祭獻。而這個薦新之禮和祛病的日子相近，最後才合而為一，共同成為端午節的傳統習俗。由此可知端午節和屈原、伍子胥和曹娥的關係並不大，都是後人為節日另外添加的故事。

除此之外，古代完全沒有「不能說端午節快樂」的禁忌，古人反而認為這是一個佳節，並且大肆慶祝，唐玄宗在《端午三殿宴群臣探得神字》寫道：「嘆節氣之迴圈，美君臣之相樂」；而敦煌出土的文書《新集吉凶書儀》，裡面有一個《端午相迎書》就寫著：「喜逢佳節，端午良辰，獻續同歡」。

還有明代的《啓雋類函》，其中20多篇關於端午的範文，出現最多的字眼就是祥、瑞、嘉、樂，而「賀端午節」更多達26次，因此把端午節當作良辰佳日、互相祝賀，才是真正的傳統文化。