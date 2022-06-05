立法院副院長蔡其昌5日出席北勢愛心協會包粽子活動，強調自己長期推動並支持愛心活動，台中有愛，這是善的循環，今天挽袖和志工媽媽一起包粽子，不但展現自己會當立委，也有能力當市長，也會包粽子。

蔡其昌今天早上在沙鹿參加愛心包粽子義賣活動，媒體問說是否和年底選舉是否有關？蔡其昌表示「沒有關係」。他說，北勢愛心協會常年做弱勢關懷，弱勢者平常就需要食物支持，粽子送給弱勢者，使用和保存方便，他協助愛心協會長期關心弱勢朋友，協會反應快篩劑不足，他將再募快篩劑給協會。

台中有愛，這是善的循環！蔡其昌說，志工合力散播善念和愛心，受助者將來有機會，也會將自己能力所及再分享，幫助別人，這就是善的循環。台中是有愛的社會，自己長期推動並支持愛心活動，今天和志工媽媽一起包粽子，也展現自己不但會當立委，也有能力當市長，也會包粽子。

北勢愛心協會理事長楊鈺翔表示，該協會每年舉辦包粽愛心活動，每年包5000到6000顆，去年因疫情沒包粽子，所包的粽子都給弱勢團體。