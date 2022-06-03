蔡其昌助理挨轟造謠查不查？ 蘇貞昌「理直氣壯」這樣回應了

郭彥均「很多孩子走了」事件尚未平息，針對國民黨日前就台中市政府施打兒童疫苗效率，指控立法院副院長蔡其昌助理發的圖卡是錯、假消息，引發是否該查辦的討論，行政院長蘇貞昌今（3日）回應稱「互相了解就好」。

媒體詢問「蔡其昌特助發文事件，外界呼籲要徹查，請問院長怎麼看?」蘇貞昌今上午到台中視察兒童疫苗大型接種站時回應，蔡其昌的助理所講的是在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市政府講的是全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量，那在疫情當前，資訊很多，昨天他們雙方都已經有對外說明，互相了解就好，最重要還是在第一線施打人員最辛苦。

此話一出後，許多網友也湧入《中時新聞網》相關新聞、影音留言，多數是批評聲浪，有人氣炸大罵「雙標！寬以待己，嚴以律人」、「雙標院長又在硬拗」、「怎麼都是你們對別人錯，無言」，也網友質疑蘇貞昌「那為什麼要查郭彥均」、「互相了解就好？造謠的定義你說了算？」、「郭彥均被群起攻擊，蔡其昌助理這種假新聞卻輕輕放下」，截至3日上午11點，已有近400則留言。