國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於行政院長蘇貞昌表示政府已經投入 7328 億作為防疫、紓困、振興之用，而且任何一筆支出，都會受國會監督一事，國民黨立委賴士葆痛批，睜眼說瞎話才是作賊喊抓賊的假信息。

行政院長蘇貞昌8日在臉書表示，網路上充斥許多關於「 8400 億特別預算花到哪裡去」的謠言和錯誤訊息，行政院要特別澄清說明，自 2020 年疫情爆發以來，政府已經投入 7328 億作為防疫、紓困、振興之用，而且任何一筆支出，都會受國會監督。

對此，國民黨立委賴士葆今（9）日在臉書痛批是昧於事實睜眼說瞎話，竟不覺心虛，這種背離事實的洗腦文，才是道地作賊喊抓賊的假信息。

賴士葆舉例，高端未解盲，政府採購5百萬劑，採購價格不對外公布，立委要不到資料，連審計部要查相關資料都被陳時中以疫情當前為理由擋掉。

且當初立委提案要求加購國際認證的3千萬劑疫苗，蔡政府為了護航高端，硬是拒絕，最後高端打不完銷毀，幾十億的錢就這樣浪費，這就是不受國會監督的最好例證。

另外，賴士葆也指出，兒童疫苗遲至5月多才開打，抗病毒口服藥採購不足，確診數激增，投藥率低，5月中旬，開藥比例只有1.7％。

賴士葆直言，看著錢沒有用在刀口，不受監督的黑箱作業，這都是身為在野立委的痛楚，聽到蘇貞昌說「每一筆錢都國會受監督」，感到痛心與憤怒！