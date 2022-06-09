行政院長蘇貞昌昨(8日)晚間在臉書表示，網路上充斥許多關於「 8400 億特別預算花到哪裡去」的謠言和錯誤訊息，強調自2020年疫情爆發以來，政府已經投入7328億作為防疫、紓困、振興之用，並受國會監督。對此，有不少網友湧入其臉書留言，有人神回「國會一半以上都你們的啊，校長兼敲鐘」，獲不少共鳴。

蘇貞昌臉書貼文談到，任何一筆支出，都會受國會監督，未來也仍有1065億將做為持續購買防疫物資、振興和融資保證之用，另外，在疫情期間，已經有超過1511萬人次領到政府發放的現金紓困。

該篇貼文截至9日上午8時許，已有超過550則留言，其中有不少人表示，「但人民就是無感跟水深火熱ing」、「有想人把國家的運作想的超簡單，好像只要錢發一發就結束了」、「大多數的人，應該都已經不相信你講話了吧」、「趕快換人吧」、「但是國會是民進黨開的XD」。但也有網友說「蘇院長辛苦」。

另外還有不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下討論，有超過百則留言，有人認為「我感覺不到紓困欸，紓困在那裡」、「物價漲，再多補助也是惡性循環」、「問題是…怎麼沒有效果啦」、「我感覺不到紓困」。