斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）及副團長國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）確診，由於訪團剛跟行政院長蘇貞昌見面，針對蘇貞昌下午接見法國訪團是否取消，行政院發言人羅秉成表示，蘇院長健康情況良好，不影響下午接見法國訪團行程。
羅秉成表示，院長接見訪團都有按照相關防疫規範、措施，接見會議形式也都有隔板、安全距離，並全程配戴口罩，因此，蘇揆今天下午接見法國訪團行程照舊。
近期國際頻頻出現「挺台」聲浪，蘇貞昌今在行政院會表示，今年已經有許多訪團來台，他接待的就有9團，都明確表達對台灣的堅定支持，光這周就有三個國家國會議員來訪、上周二美國參議員達克沃斯，本周一有斯洛伐克國會副議長率領來訪，今天則有法國訪團。
蘇貞昌提到，日本執政黨自民黨本周一通過2022年經濟財政管理與改革基本方針，日本由首相表明每年重要課題及下年度預算編列方向方針，這是第一次提到台灣，而且強調台海和明的重要性，敦促兩案和平解決問題。
蘇貞昌說，歐洲議會也以壓倒性票數通過歐盟與印太地區安全挑戰報告案，不僅反對任何破壞台海，更將台灣視為歐盟在印太地區的民主夥伴，敦促歐盟在多元議題上加強台灣交流。
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