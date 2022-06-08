國民黨台北市前議員羅智強6日晚間宣布退出桃園市長選舉，現在他持續為桃園行腳千里祈福。今（8日）他在臉書分享自己在滂沱大雨中行腳時，有一名婆婆看到他冒雨走路，非常難過地的流下淚水，羅智強也輕抱對方回應，「順境逆境，都是人生，不要擔心我，我會好好的走一條更有意義的路」，讓上萬名網友感動不已。

羅智強今在臉書表示，他和舒翠玲、黃敬平在滂沱大雨中，走完了平鎮46里，有一位婆婆站在家門口看到他，緊緊握著他的手說，「很不捨，這麼大的雨，你都不選了，還這麼辛苦的走路」，婆婆隨即更用袖子擦了一下眼角的淚水；羅智強則輕輕抱著婆婆表示：「沒事的，順境逆境，都是人生，不要擔心我，我會好好的走一條更有意義的路！」

羅智強也說出他要繼續走完桃園千里的原因和動力，即便已經不選桃園市長，「一方面，是為桃園祈福；另一方面，也算是我的感恩之行」。他強調，一個人在順境的時候，要感謝支持你的人，但一個人在逆境的時候，還有一群不離不棄的支持者，那叫做雪中送炭，更要感謝他們。

羅智強直言，「為了選舉，當然要努力的走進群眾，爭取支持與認同，但就算結束了選舉，更要好好的謝謝，曾經支持過你的人」，因此，不管是大太陽、大雨天，羅智強都想好好走完這桃園1千里，「就是想好好的謝謝，為我擔心，為我鼓勵，為我流淚的朋友們」。

此篇文章一發出，也感動上萬網友，紛紛留言表示，「看了，我都想哭，讓我感動」、「無畏風雨向前走，等待撥雲見日的一天，加油」、「言出必行真漢子」、「在困難的時候，我們說了什麼、做了什麼選擇，反映了一個人的人格，謝謝羅智強爲所有的政治人物，做了最好的榜樣」、「一步一腳印，說不難、做不易，加油！」