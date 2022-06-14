桃園市前議員王浩宇近日在臉書轉發台北市前議員羅智強的圖卡，將原本圖卡文字「如果今天是馬英九執政，一定打得到疫苗」，惡意改為「如果今天是馬英九執政，一定打得到中國疫苗」，羅看到後氣炸了，13日晚間要求王在24小時內刪除貼文並公開道歉，否則提告，王也火速在10分鐘內道歉並刪文。

羅智強13日晚間在臉書PO文表示，「限王浩宇24小時內道歉，否則提告」，他看到王浩宇拿他去年發的圖卡，把原本「如果今天是馬英九執政，一定打得到疫苗」，後一句改成「一定打得到中國疫苗」，羅智強痛批「搞抹紅把戲，混淆大眾視聽」，強調自己除了捍衛名譽，更要遏止這樣的歪風，因此要求王浩宇「24小時之內刪除貼文並在臉書公開道歉，否則就提告」。

對此，王浩宇也火速在10分鐘內發文道歉，「羅先生已經澄清，引用網路上錯誤的照片就該道歉，已立即刪除，並跟羅智強先生說聲抱歉」，王強調「至於馬英九執政是否會支持進口中國疫苗的討論，我覺得跟個人這張圖片的錯誤引用與否無關，該道歉就道歉，沒有第二句話」，他也澄清，圖卡上的字不是他改的，他只是轉PO。

羅智強事後表示，10分鐘內道歉也算快速，這次就不再追究。但網友看完之後紛紛表示，「事後簡單道個歉就沒事了，難怪一堆造謠修圖的敢亂來」、「唯恐天下不亂」、「記住！以後別再搞了」。

未料王浩宇還在留言區表示，「國民黨有在建議買中國疫苗是事實，不過引用錯誤照片就是道歉。」讓不少網友傻眼，回批「好了啦，扯東扯西」、「錯就是錯，別硬凹」、「唯恐天下不亂」。