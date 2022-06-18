美國食品暨藥物管理局（FDA）17日緊急授權，針對5歲以下幼童可注射輝瑞BNT和莫德納疫苗，食藥署昨晚也宣布，核准6個月至5歲兒童接種莫德納疫苗。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，幼童施打疫苗應該可以預防MIS-C，至於要選輝瑞BNT還是莫德納疫苗？他也分享自己的觀點供家長參考。

林氏璧17日在臉書粉專發文指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）舉行的專家會議中，關於幼童疫苗的臨床試驗，主要是免疫橋接試驗，因此參與人數都不多，莫德納是4800人，輝瑞BNT是3000人。

而這項試驗，主要是看到各疫苗劑量能達到和大人差不多的中和抗體，但關於有效性和安全性，都還看得不夠多，「實際上施打之後的真實世界保護效益研究，還有不良事件的追蹤，非常重要」。

至於幼童施打疫苗可以防重症嗎？林氏璧表示，「理論上可以，但沒資料」，因為這些臨床試驗收案人數少，產生案例少，根本沒有發生重症和死亡。能不能防腦炎？他直言，因為國外幾乎沒什麼兒童腦炎案例，所以也無法回答，「但理論上我想是可以預防的」。

針對近期MIS-C案例頻傳，林氏壁說，已經有許多數據能證明，青少年和兒童施打疫苗後可以預防MIS-C，「幼童打疫苗應該也是可以防MIS-C」。至於家長們應該選輝瑞BNT還是莫德納疫苗？他坦言，兩者資料目前很難互相比較，不過如果比較在乎有效性，建議打莫德納；如果比較在乎打完疫苗後發燒或不舒服，建議打輝瑞。