立法院副院長蔡其昌快篩陽性！蔡其昌今(9日)晚間在臉書宣布自己染疫的消息，他表示，晚間回家得知團隊同仁快篩陽性，自己一篩驗也呈現陽性，但他強調，自己目前沒有任何症狀，請大家放心。他也不捨表示，對寶貝女兒很抱歉，害她不能參加明天的畢業典禮。

蔡其昌在臉書PO文說，「跟各位鄉親朋友說聲不好意思，我確診了！」（翻攝蔡其昌臉書）

蔡其昌強調，自己已取消未來一周行程，在家進行隔離，一切遵循防疫規範辦理。他也特別提醒大家，面對疫情謹慎但不需過度恐慌，持續落實戴口罩、勤洗手，並接種疫苗提升保護力，一起平安度過考驗。